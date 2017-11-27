Гражданин США умер во время перелета в Москву
Гражданин США скончался на борту самолета, летевшего из Нью-Йорка в Москву, сообщил источник в экстренных службах.
По его словам, во время перелета 30-летний американец внезапно почувствовал себя плохо.
«Его состояние за несколько минут ухудшилось, и он скончался», - сказал собеседник «Интерфакса».
Уточняется, что самолет в ближайшее время приземлится в Москве.
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