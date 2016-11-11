Гражданин Украины предстанет перед судом в Москве за кражи в поездах

Гражданин Украины, промышлявший кражами в поездах дальнего следования, предстанет перед судом в Москве.

По данным следствия, начиная с 2013 года злоумышленник проникал в поезда дальнего следования под видом провожающего, а затем совершал кражи.

Его добычей становились ценные вещи и деньги проводников. Всего было установлено, что подозреваемый совершил 17 краж на вокзалах Москвы, Иваново и Санкт-Петербурга. От его действий пострадали 18 человек, сообщает интернет-издание«Подмосковье сегодня».