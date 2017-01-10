Гражданин Украины изменил фамилию ради въезда на территорию Крыма
Российские пограничники задержали изменившего фамилию украинца, пытавшегося попасть на территорию Крыма, сообщает крымское погрануправление ФСБ.
Как уточняется в материале, гражданин Украины, которому ранее был запрещен въезд на территорию РФ до 2019 года, был остановлен на автомобильном пункте пропуска Перекоп.
По данным ФСБ, нарушитель обратился в ЗАГС города Новая Каховка для изменения фамилии, после чего в паспортном столе получил в установленном порядке новый паспорт гражданина Украины с целью незаконного пересечения российской границы.
Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей либо тюремное заключение сроком до четырех лет, сообщает RT.
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