Гражданин Украины хочет купить Сбербанк
Украинский бизнесмен, владелец «ТАСкомбанка» и «Universal Bank» Сергей Тигипко собирается приобрести 99,9% акций филиалов Сбербанка РФ в Украине.
Бизнесмен уже подал документы на приобретение в Нацбанк Украины.
На рассмотрение предложения Сергея Тигипко понадобится три месяца, после чего банк выдаст решение, передает РИА Новости.
23 марта Украина ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучки» ВТБ), «Проминвестбанка» («дочки» ВЭБа) и «VS Bank» («внучки» Сбербанка).
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