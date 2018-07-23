Гражданин Турции запустил квадрокоптер над Кремлем
Турист из Турции Умит Эрдоган был задержан в центре Москвы за запуск квадрокоптера над Кремлем.
Задержанного 34-летнего турка доставили в ОВД «Китай-город» вместе с летательным аппаратом.
По словам туриста, он хотел снять несколько красивых московских видов и отправить изображения родственникам.
В итоге все кадры, снятые дроном, были удалены, а само устройство изъято, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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