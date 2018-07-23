Гражданин Турции запустил квадрокоптер над Кремлем

Турист из Турции Умит Эрдоган был задержан в центре Москвы за запуск квадрокоптера над Кремлем.

Задержанного 34-летнего турка доставили в ОВД «Китай-город» вместе с летательным аппаратом.

По словам туриста, он хотел снять несколько красивых московских видов и отправить изображения родственникам.

В итоге все кадры, снятые дроном, были удалены, а само устройство изъято, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».