Гражданин Турции отравил детей и застрелил свою жену-россиянку в Анталье
В генконсульстве России в Анталье сообщили, что гражданин Турции Муаммер Гюн убил свою жену, гражданку России, и двоих детей, после чего покончил с собой.
По словам вице-консула Алексея Шиванова, Гюн отравил своих детей, добавив пестицид в сладости, и застрелил свою жену Анну. После совершения этого преступления он застрелился сам, но перед выстрелом позвонил на горячую линию полиции и сообщил о произошедшем.
Инцидент произошел в районе Аксу на востоке Антальи. По предварительным данным, трагедия произошла на бытовой почве, сообщает ТАСС.
Следующая новость Мировые СМИ подтвердили гибель брата лидера КНДР
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии