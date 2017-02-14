Гражданин Турции отравил детей и застрелил свою жену-россиянку в Анталье

В генконсульстве России в Анталье сообщили, что гражданин Турции Муаммер Гюн убил свою жену, гражданку России, и двоих детей, после чего покончил с собой.

По словам вице-консула Алексея Шиванова, Гюн отравил своих детей, добавив пестицид в сладости, и застрелил свою жену Анну. После совершения этого преступления он застрелился сам, но перед выстрелом позвонил на горячую линию полиции и сообщил о произошедшем.

Инцидент произошел в районе Аксу на востоке Антальи. По предварительным данным, трагедия произошла на бытовой почве, сообщает ТАСС.