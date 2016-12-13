Гражданин РФ осужден на Украине на 12 лет за якобы участие в боях в Донбассе
Белокуракинский районный суд Луганской области приговорил гражданина России к 12 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, не назвав при этом имени россиянина.
«Гражданин Российской Федерации за участие в ведении агрессивной войны против Украины приговорен к 12 годам лишения свободы. В ходе судебного разбирательства вина обвиняемого доказана в полном объеме, приговором Белокуракинского районного суда Луганской области от 13.12.2016 он признан виновным», — цитирует РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Генпрокуратуры.
Как отметили в ведомстве, россиянин якобы прибыл на Украину в декабре 2014 года и вступил в «Батальон территориальной обороны Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского».
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