Гражданин РФ осужден на Украине на 12 лет за якобы участие в боях в Донбассе

Белокуракинский районный суд Луганской области приговорил гражданина России к 12 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, не назвав при этом имени россиянина.

«Гражданин Российской Федерации за участие в ведении агрессивной войны против Украины приговорен к 12 годам лишения свободы. В ходе судебного разбирательства вина обвиняемого доказана в полном объеме, приговором Белокуракинского районного суда Луганской области от 13.12.2016 он признан виновным», — цитирует РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, россиянин якобы прибыл на Украину в декабре 2014 года и вступил в «Батальон территориальной обороны Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского».