Гражданин Латвии признался в массовом убийстве людей на Донбассе

Гражданин Латвии Артем Скрипник, обвиняемый в участии в вооруженном конфликте на Донбассе, признал свою вину.

Он рассказал сотрудникам полиции безопасности страны, что с 2008 года проживал в Москве и участвовал в групповых занятиях, в том числе и на военные темы. Летом 2014 года он принял предложение отправиться на Донбасс для участия в боевых действиях.

По словам Скрипника, на востоке Украины он находился до апреля 2015 года. В боях участвовал в качестве снайпера и в общей сложности застрелил свыше 100 человек, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

В мае 2015 года Скрипника задержали в России за незаконное пересечение границы, однако через несколько месяцев он был освобожден. В начале 2016 года его задержали на территории Латвии.