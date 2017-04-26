Гражданин Латвии признался в массовом убийстве людей на Донбассе
Гражданин Латвии Артем Скрипник, обвиняемый в участии в вооруженном конфликте на Донбассе, признал свою вину.
Он рассказал сотрудникам полиции безопасности страны, что с 2008 года проживал в Москве и участвовал в групповых занятиях, в том числе и на военные темы. Летом 2014 года он принял предложение отправиться на Донбасс для участия в боевых действиях.
По словам Скрипника, на востоке Украины он находился до апреля 2015 года. В боях участвовал в качестве снайпера и в общей сложности застрелил свыше 100 человек, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.
В мае 2015 года Скрипника задержали в России за незаконное пересечение границы, однако через несколько месяцев он был освобожден. В начале 2016 года его задержали на территории Латвии.
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