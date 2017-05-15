Гражданин Киргизии пытался вскрыть ножом банкомат «Сбербанка» на востоке Москвы

Приезжий из Киргизии пытался вскрыть кухонным ножом банкомат «Сбербанка» в столичном районе Перово.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на Новогиреевской улице. О подозрительном мужчине в полицию сообщили прохожие.

Когда оперативники приехали к месту вызова, они увидели молодого человека, который, применив кухонный нож и фомку, попытался вскрыть устройство, чтобы похитить из него почти 11 миллионов рублей.

Злоумышленник, которым оказался 21-летний гражданин Киргизии, был задержан на месте преступления, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».