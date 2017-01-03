Гражданин Киргизии опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле

Гражданин Киргизии Яхья Машрапов, которого турецкие СМИ назвали исполнителем теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, заявил, что не причастен к нападению.

Как уточняется в материале, Машрапов 3 января прилетел из Турции в аэропорт Бишкека и уже был допрошен сотрудниками Госкомитета национальной безопасности страны.

Он рассказал, что 1 января прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, связанным с торговлей, но при возвращении сотрудники турецких правоохранительных органов сняли его с самолета, однако позже попросили прощения и посадили меня в самолет.

Со слов Машрапова, 31 декабря он находился в Киргизии и никак не мог совершить вооруженный налет на ночной клуб Reina в Стамбуле. Он также отметил, что не знает, каким образом фото его паспорта появилось в интернете. Об этом сообщает «РИА Новости».