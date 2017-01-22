Гражданин Канады выиграл в лотерею 19 миллионов долларов

Житель провинции Квебек выиграл в лотерею 19 миллионов долларов. Розыгрыш производился по названным "счастливым" цифрам.

Имя победителя не уточняется. Организаторы лотереи уточнили, что счастливчик назвал не только шесть необходимых цифр, но и бонус-число, сообщает РГ.

Ранее в лотерею "6 из 49" был разыгран джек-пот, размер которого составил 49,5 миллиона долларов. В Квебеке ранее также был разыгран приз в 750 тысяч американских долларов, который выиграли несколько человек.