Гражданин Канады выиграл в лотерею 19 миллионов долларов
Житель провинции Квебек выиграл в лотерею 19 миллионов долларов. Розыгрыш производился по названным "счастливым" цифрам.
Имя победителя не уточняется. Организаторы лотереи уточнили, что счастливчик назвал не только шесть необходимых цифр, но и бонус-число, сообщает РГ.
Ранее в лотерею "6 из 49" был разыгран джек-пот, размер которого составил 49,5 миллиона долларов. В Квебеке ранее также был разыгран приз в 750 тысяч американских долларов, который выиграли несколько человек.
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