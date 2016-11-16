Гражданин США инсценировал свою смерть ради страховки

Американский гражданин инсценировал свою сметь на юге Киргизии ради получения страховой выплаты в размере одного миллиона долларов

Он организовал собственные похороны и установил на могиле памятник, который его родственники показывали представителям страховой компании. Они же, используя поддельные документы, пытались получить страховку, сообщает рассказали ТАСС в МВД Киргизии. В ведомстве полагают, что помощь в оформлении этих документов мошеннику мог оказать врач одной из больниц в Ошской области.

В МВД пояснили, что подозреваемый в мошенничестве – уроженец Узбекистана, который около 10 лет назад иммигрировал в США. Задержать его пока не удалось, он объявлен в международный розыск.