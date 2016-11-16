Гражданин США инсценировал свою смерть ради страховки
Американский гражданин инсценировал свою сметь на юге Киргизии ради получения страховой выплаты в размере одного миллиона долларов
Он организовал собственные похороны и установил на могиле памятник, который его родственники показывали представителям страховой компании. Они же, используя поддельные документы, пытались получить страховку, сообщает рассказали ТАСС в МВД Киргизии. В ведомстве полагают, что помощь в оформлении этих документов мошеннику мог оказать врач одной из больниц в Ошской области.
В МВД пояснили, что подозреваемый в мошенничестве – уроженец Узбекистана, который около 10 лет назад иммигрировал в США. Задержать его пока не удалось, он объявлен в международный розыск.
Следующая новость Дело Улюкаева может пополнится новыми фигурантами
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии