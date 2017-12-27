Гражданин Финляндии побил российского таможенника

Житель Финляндии был задержан при попытке прорваться через таможню в Ленинградской области.

Инцидент произошел на пропускном пункте «Торфяновка» в ночное время. Финн на своем автомобиле протаранил шлагбаум, а затем напал на одного из сотрудников выборгской таможни. Тот в результате стычки получил легкие травмы и ссадины, передает Nation News.

Нарушитель задержан. Пострадавшему таможеннику госпитализация не потребовалась. Ранее появившиеся сообщения о вооруженном нападении действительности не соответствуют.