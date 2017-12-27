Гражданин Финляндии побил российского таможенника
Житель Финляндии был задержан при попытке прорваться через таможню в Ленинградской области.
Инцидент произошел на пропускном пункте «Торфяновка» в ночное время. Финн на своем автомобиле протаранил шлагбаум, а затем напал на одного из сотрудников выборгской таможни. Тот в результате стычки получил легкие травмы и ссадины, передает Nation News.
Нарушитель задержан. Пострадавшему таможеннику госпитализация не потребовалась. Ранее появившиеся сообщения о вооруженном нападении действительности не соответствуют.
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