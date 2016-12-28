Граждане РФ с 1 января смогут посещать Японию по упрощенной процедуре
Граждане России с 1 января 2017 года смогут посещать Японию по упрощенной процедуре, сообщает МИД РФ.
Отмечается, что для граждан Японии процедура получения виз в РФ также будет упрощена.
Решение по упрощению визовой политики было принято во время визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию.
Так, с 1 января, желающие посетить Японию могут получить краткосрочную визу на 30 дней, сообщает интернет-издание Oane.ws.
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