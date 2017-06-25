Граждане ОАЭ впервые за три года увидели президента страны

Президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд Аль Нахайян впервые за три года появился на публике после перенесенного инсульта.

Как сообщает Lenta.ru, 69-летний правитель провел встречу в честь Ид аль-Фитр (Ураза-байрам - прим. РП).

После перенесенной в 2014 году операции он фактически передал свои полномочия сводному брату и кронпринцу Абу-Даби Мухаммеду ибн Зайду.

Халифа ибн Зайд Аль Нахайян занял пост президента ОАЭ в ноябре 2004 года. Также он считается правителем эмирата Абу-Даби, где расположены основные нефтяные ресурсы страны.