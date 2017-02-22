Граждане РФ смогут посещать Армению по внутренним паспортам
Граждане России смогут посещать Армению без получения визы, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.
По словам Лаврова, которые приводит ТАСС, изменение в соглашении о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане РФ могут посещать Армению по внутренним паспортам, вступает в силу 23 февраля текущего года.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии