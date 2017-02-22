Граждане РФ смогут посещать Армению по внутренним паспортам

Граждане России смогут посещать Армению без получения визы, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

По словам Лаврова, которые приводит ТАСС, изменение в соглашении о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане РФ могут посещать Армению по внутренним паспортам, вступает в силу 23 февраля текущего года.