Граждане РФ смогут получить визу в ОАЭ по прилету
Россияне смогут получить визу в ОАЭ сроком на 30 дней по прилету в аэропорт назначения.
В соответствии с подписанным указом, граждане Российской Федерации смогут получать визы на 30 дней во всех пунктах въезда в ОАЭ. Визу можно будет однократно продлить еще на 30 дней.
Как отмечается в сообщении, это выведет РФ и ОАЭ на новые горизонты экономического и туристического сотрудничества.
Сейчас туристы из России для поездки в Дубай должны оформлять визу стоимостью 85 долларов. Она оформляется в течение недели и выдается в виде электронного документа для предъявления в аэропорту, сообщает «Интерфакс».
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