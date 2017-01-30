Граждане РФ смогут получить визу в ОАЭ по прилету

Россияне смогут получить визу в ОАЭ сроком на 30 дней по прилету в аэропорт назначения.

В соответствии с подписанным указом, граждане Российской Федерации смогут получать визы на 30 дней во всех пунктах въезда в ОАЭ. Визу можно будет однократно продлить еще на 30 дней.

Как отмечается в сообщении, это выведет РФ и ОАЭ на новые горизонты экономического и туристического сотрудничества.

Сейчас туристы из России для поездки в Дубай должны оформлять визу стоимостью 85 долларов. Она оформляется в течение недели и выдается в виде электронного документа для предъявления в аэропорту, сообщает «Интерфакс».