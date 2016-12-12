Граждане России не пострадали в результате теракта в Египте
Среди погибших и пострадавших в результате теракта в Каире граждан России нет. Об этом заявили в МИД РФ.
В комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечено, что Москва категорически осуждает любые теракты, независимо от мотивов, которыми руководствуются их вдохновители и исполнители. В МИД выразили солидарность с властями и народом Египта в борьбе с терроризмом и поддержку усилий по стабилизации обстановки в стране. Кроме того, ведомство выразило соболезнования семьям погибших.
Теракт произошел 11 декабря в коптской церкви «Аль-Бутросия». Его жертвами стали 23 человека, еще 49 были ранены.
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