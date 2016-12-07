Граждане России не пострадали от стихии в Индонезии
В числе пострадавших в результате землетрясения в Индонезии россиян нет.
«По предварительной информации пострадавших среди российских граждан не имеется», - цитирует НСН пресс-атташе посольства России в Индонезии Николая Карапетяна.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у северного побережья индонезийского острова Суматра в среду утром. После первого толчка было зафиксировано не менее 10 афтершоков.
Согласно последним сообщения СМИ, количество жертв стихи приближается к 100. Ранее сообщалось о 54 погибших и около 80 раненых.
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