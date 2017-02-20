Граждане России перестали считать Донбасс украинским

Большинство россиян сегодня придерживаются мнения, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР уже не являются частью Украины – таков основной вывод последнего исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«По мнению большинства россиян, ДНР и ЛНР – уже не Украина. Это главный вывод исследования», — приводит РИА Новости комментарий руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Михаила Мамонова.

При этом, согласно результатам опроса, 24 процента россиян поддерживают независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а более трети россиян – 36% - выступили за нейтральную позицию Москвы в конфликте на Донбассе.

По словам авторов исследования, в той или иной форме практически половина россиян выступает за поддержку Донбасса – «8% говорят о помощи в расширении автономии, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% — принять в состав России». Сторонниками действий Киева выступают 4% респондентов.

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