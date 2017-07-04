Граждане США предпочли CNN Дональду Трампу
Американцы больше доверяют телеканалу CNN, чем президенту США Дональду Трампу, следует из опроса, проведенного компанией Survey Monkey.
Согласно исследованию, 91 процент республиканцев считают, что Трамп заслуживает большего доверия, чем CNN, в обратном уверены 89 процентов демократов.
Кроме того, 40 процентов граждан США выразили доверие телеканалу CNN и только 43 процента респондентов высказались в поддержку Трампа.
27 июня продюсер CNN признался в недостоверности материалов о России, сообщает RT.
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