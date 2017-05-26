Граждане Киргизии перевели из России на родину рекордные 433 миллиона долларов
Граждане Киргизии в первом квартале текущего года перевели из России на родину рекордные 433 миллиона долларов.
Как отмечается в материале Нацбанка Киргизии, с начала года объемы денежных переводов из РФ выросли на 67 процентов.
В 2016 году на границе России были задержаны около пяти тысяч нелегальных мигрантов из Центральной Азии, Молдовы и Украины. Все они пытались незаконно въехать в Россию в поисках работы, сообщает «Федерал пресс».
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