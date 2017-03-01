Гражданам Грузии разрешили безвизовые поездки в страны ЕС
Президент Европарламента Антонио Таяни и парламентский секретарь Мальты Крис Агуис подписали документ о безвизовом режиме для граждан Грузии.
На церемонии присутствовал глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина республики.
Там добавили, что в официальном журнале Евросоюза документ будет опубликован через несколько дней. В силу безвизовый режим вступит одновременно с механизмом приостановки его действия.
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