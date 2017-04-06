Для граждан Украины отменили визы в Европу

Согласно результатам голосования депутатов Европарламента по вопросу безвизового режима для граждан Украины, за решение проголосовал 521 депутат, 75 – против, 36 - воздержались.

В ходе дебатов ряд депутатов высказались категорически против отмены виз, например, представитель французской партии «Национальный фронт» Жиль Лебертон.

Таким образом, гражданам Украины предполагается свободное перемещение по территории стран Шенгенской зоны, включающей в себя 22 страны-члена ЕC, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящие в Евросоюз, передает RT.

Также без виз предполагается въезд в четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену — Болгарию, Кипр, Румынию и Хорватию.

У депутатов, проголосовавших против - вызывали опасения коррупция в стране, война в Донбассе и упоминание имени Степана Бандеры.

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