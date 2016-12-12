Граждан Китая будут оценивать по единой системе рейтингов
Власти Китая намерены к 2020 году запустить в стране единую систему оценки граждан.
Повседневная жизнь каждого китайца будет оцениваться по целому ряду параметров, таких как поведение на работе, общение с соседями и тому подобное. Помимо всего прочего, система будет учитывать «лайки» и комментарии в соцсетях.
Граждане получившие высокие оценки, смогут рассчитывать на различные привилегии, вроде более качественного медицинского обслуживания, возможность устроить ребенка в более престижную школу и другие бонусы.
Ситуация у граждан с низким рейтингом будет обратной, передает OAne.ws. Они, например, могут лишиться медицинской страховки.
Следующая новость Евро и доллар обновили минимумы
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии