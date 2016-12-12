Граждан Китая будут оценивать по единой системе рейтингов

Власти Китая намерены к 2020 году запустить в стране единую систему оценки граждан.

Повседневная жизнь каждого китайца будет оцениваться по целому ряду параметров, таких как поведение на работе, общение с соседями и тому подобное. Помимо всего прочего, система будет учитывать «лайки» и комментарии в соцсетях.

Граждане получившие высокие оценки, смогут рассчитывать на различные привилегии, вроде более качественного медицинского обслуживания, возможность устроить ребенка в более престижную школу и другие бонусы.

Ситуация у граждан с низким рейтингом будет обратной, передает OAne.ws. Они, например, могут лишиться медицинской страховки.