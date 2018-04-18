Граждан Беларуси избили поляки-русофобы
Несколько белорусов, приехавших в Польшу на заработки, пострадали в драке с поляками из-за того, что разговаривали на русском языке.
Инцидент произошел в городе Голдап. Трое местных жителей напали на семерых граждан Беларуси. В ходе стычки они использовали слезоточивый газ, а также ударили одного белоруса бутылкой по голове.
Злоумышленники были задержаны полицией. Свою вину они отрицать не стали. В соответствии с уголовным законодательством Польши им грозит до семи с половиной лет лишения свободы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
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