Граждан Беларуси избили поляки-русофобы

Несколько белорусов, приехавших в Польшу на заработки, пострадали в драке с поляками из-за того, что разговаривали на русском языке.

Инцидент произошел в городе Голдап. Трое местных жителей напали на семерых граждан Беларуси. В ходе стычки они использовали слезоточивый газ, а также ударили одного белоруса бутылкой по голове.

Злоумышленники были задержаны полицией. Свою вину они отрицать не стали. В соответствии с уголовным законодательством Польши им грозит до семи с половиной лет лишения свободы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.