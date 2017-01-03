Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций
Графа «общедомовые нужды» исчезнет из платежных квитанций в 2017 году, рассказал Минстроя России Андрей Чибис.
По его словам, размер этой платы с 2017 года стал фиксированным.
Он будет рассчитываться из норматива, установленного в субъекте РФ, что даст возможность собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов.
Чибис пояснил, что расходы будут состоять из платы за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение, которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, и из фиксированной платы за жилищные услуги. Об этом сообщает «Интерфакс».
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