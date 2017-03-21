Грабитель оставил гражданина Непала без денег и документов в центре Москвы

Неизвестные украли у гражданина Непала, приехавшего в Москву, документы, банковские карты и девять тысяч долларов, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в хостеле, расположенном в 5-м Монетчиковском переулке в столичном районе Замоскворечье.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время ведется розыск злоумышленника, сообщает «ТВ Центр».