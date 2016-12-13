Гознак сделает рубли прозрачными
АО «Гознак» будет изготавливать денежные купюры с прозрачными участками для повышения безопасности от подделки. Отмечается, что в данных Роспатента, информация о технологиях Гознака уже имеется.
Согласно патенту, прозрачные участки на банкнотах будут делаться с помощью локальной пропитки бумаги глицидиловыми эфирами моно- и полиатомных спиртов.
Гознак планирует использовать прозрачную бумагу также для чеков, сертификатов, векселей, паспортов, удостоверений личности, талонов на бензин и других документов, требующих защиты от подделки.
Гознак также разработал волокнистый материал, при добавлении которого в бумагу, появляется свойство светиться без специального устройства для проверки денег, пишет «Экономика сегодня».
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