Говорухин рассказал о своей неприязни к слову «россиянин»

Режиссер Станислав Говорухин, комментируя инициативу разработки закона о российской нации, заявил, что считает слово «россиянин» отвратительным.

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что жители России на протяжении многих веков называли себя русскими, а во времена СССР – советским народом. «Сейчас советской власти нет, поэтому я не понимаю, кто мы», — цитирует режиссера РИА «Новости».

Говорухин признал, что, возможно, слово «россиянин» прижилось. Однако он выразил неприязнь к его лингвистическому звучанию.