Говорухин назвал переезд Максаковой на Украину предательством

Председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин назвал внезапный переезд экс-депутата от «Единой России» Марии Максаковой-Игенбергс на Украину предательством.

- У нас оперных голосов много. Потери я не вижу. Какая это потеря? Это по большому счету предательство, - отметил режиссер.

Оперная певица Максакова-Игенбергс в Госдуме была членом комитета по культуре. В декабре прошлого года она покинула Россию вместе со своим мужем экс-депутатом от партии КПРФ Денисом Вороненковым, уехав в Киев и получив вид на жительство на Украине.

По некоторым данным, Вороненков сам вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича. Ранее бывший депутат был объявлен в розыск по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».