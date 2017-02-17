Говорухин назвал переезд Максаковой на Украину предательством

Председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин назвал внезапный переезд экс-депутата от «Единой России» Марии Максаковой-Игенбергс на Украину предательством.

- У нас оперных голосов много. Потери я не вижу. Какая это потеря? Это по большому счету предательство, - отметил режиссер.

Оперная певица Максакова-Игенбергс в Госдуме была членом комитета по культуре. В декабре прошлого года она покинула Россию вместе со своим мужем экс-депутатом от партии КПРФ Денисом Вороненковым, уехав в Киев и получив вид на жительство на Украине.

По некоторым данным, Вороненков сам вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича. Ранее бывший депутат был объявлен в розыск по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Памятник Ивану Грозному установят в подмосковной Рузе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО