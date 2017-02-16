Говорухин назвал Максакову предательницей

Глава думского комитета по культуре, режиссер Станислав Говорухин расценил переезд экс-депутата и оперной певицы Марии Максаковой на Украину как предательство.

«У нас оперных голосов много. Потери я не вижу. Какая это потеря? Это по большому счету предательство», заявил парламентарий в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что в «Единой России» решили исключить Максакову из рядов партии за сокрытие второго гражданства. Ее мужу – экс-депутату Денису Вороненкову грозит исключение из КПРФ после того, как он дал интервью украинским СМИ, в котором сравнил Россию с нацистской Германией.