Говорухин назвал Максакову предательницей
Глава думского комитета по культуре, режиссер Станислав Говорухин расценил переезд экс-депутата и оперной певицы Марии Максаковой на Украину как предательство.
«У нас оперных голосов много. Потери я не вижу. Какая это потеря? Это по большому счету предательство», заявил парламентарий в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что в «Единой России» решили исключить Максакову из рядов партии за сокрытие второго гражданства. Ее мужу – экс-депутату Денису Вороненкову грозит исключение из КПРФ после того, как он дал интервью украинским СМИ, в котором сравнил Россию с нацистской Германией.
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