США готовы вернуть Японии участок земли на Окинаве

Вооруженные силы США готовы вернуть Японии участок земли, используемый ранее для проведения учений.

Как уточняется в сообщении, церемония передачи земельного участка площадью 4 тысячи гектаров пройдет 22 декабря. Отмечается также, что это самый крупный участок земли, передаваемый США японцам после возвращения Окинавы в 1972 году.

Вместе с тем, в районе построены шесть вертолетных площадок для взлетов и посадок американских конвертопланов Osprey. Губернатор Окинавы Такэси Онага в связи с этим отказался принимать участие в церемонии передачи земельного участка.

По словам генерал-лейтенанта Лоренса Николсона, командующего американскими войсками на Окинаве, сокращение зоны учений на Окинаве не подрывает обязательств и способности взаимодействовать с правительством Японии.

Военачальник также сказал, что в будущем США вернут японцам еще часть земель, уважая желание жителей Окинавы сократить американское военное присутствие. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Теги:
Места: США, Япония
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