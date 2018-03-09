США готовы уничтожить Россию с помощью подлодок

Подводные лодки США способны уничтожить Россию, заявил председатель Стратегического командования американских вооруженных сил генерал Джон Хайтен.

По его словам, Вашингтон готов ко всем существующим угрозам и может ответить на любое нападение со стороны России.

«Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — цитирует «РИА Новости» слова Хайтена.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о создании крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком.