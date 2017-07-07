США готовы смириться с властью Башара Асада в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый проект урегулирования в Сирии, который предполагает сохранение власти президента Башара Асада, сообщил портал Daily Beast, сославшись на источники в конгрессе.

По информации издания, Белый дом также готов согласиться на создание «зон безопасности» в Сирии, которые будут патрулировать российские военные.

Кроме того, Соединенные Штаты не будут вторгаться в районы Сирии, которые находятся под контролем правительственных войск. Под контролем США останутся территории, находящиеся под началом сил поддерживаемой ими оппозиции.

Основной целью плана становится уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Новый план по Сирии могут представить на саммите G20 во время встречи лидеров России и США, сообщает агентство Nation news.