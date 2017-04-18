США готовы пересмотреть торговые отношения с Южной Кореей
Вице-президент США Майк Пенс заявил о необходимости пересмотра торговых отношений с Южной Кореей.
По его мнению, на данный момент в Южной Корее существует большое количество барьеров для предпринимателей из США.
Пенс сообщил, что власти США готовы пересмотреть соглашение о свободной торговле с Южной Кореей, после вступления в силу которого, торговый дефицит между странами удвоился.
В свою очередь президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет указ под названием «Покупай американское, нанимай американцев», сообщает агентство Nation news.
Следующая новость Трамп и Эрдоган призвали привлечь Асада к ответственности за химатаку
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии