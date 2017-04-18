США готовы пересмотреть торговые отношения с Южной Кореей

Вице-президент США Майк Пенс заявил о необходимости пересмотра торговых отношений с Южной Кореей.

По его мнению, на данный момент в Южной Корее существует большое количество барьеров для предпринимателей из США.

Пенс сообщил, что власти США готовы пересмотреть соглашение о свободной торговле с Южной Кореей, после вступления в силу которого, торговый дефицит между странами удвоился.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в ближайшее время подпишет указ под названием «Покупай американское, нанимай американцев», сообщает агентство Nation news.