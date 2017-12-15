США готовы к любому развитию ситуации вокруг КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о готовности Соединенных Штатов к любым мерам вокруг ситуации с КНДР.

По его словам, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут находиться в состоянии военной готовности, на случай если что-то пойдет не так.

«Наша армия готова», - заявил Тиллерсон. Он также добавил, что США намерены «стоять во главе кампании по оказанию давления», а также готовы объединить международное сообщество.

При этом госсекретарь подчеркнул, что США не заинтересованы в переговорах с КНДР о «двойном замораживании», предусматривающем отказ Северной Кореи от ядерных испытаний в обмен на прекращение совместных военных учений США и Южной Кореи, сообщает «Интерфакс».