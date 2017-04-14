США готовятся к перехвату ракет КНДР в Японии

Американские военнослужащие на японском острове Окинава приступили к подготовке мер, необходимых для перехвата ракет, запущенных с территории Северной Кореи.

По данным японских СМИ, американские военные еще 11 апреля начали развертывание наземных установок ПРО Patriot PAC-3 в районе базы Корпуса морской пехоты США «Футэмма» в префектуре Окинава, а также на авиабазе Кадена.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил об опасности возможности нанесения КНДР ракетного удара с боеголовками, оснащенными химическими отравляющими веществами, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что КНДР готовится провести очередные ядерные испытания уже в предстоящие выходные. Источники CNN утверждают, что американцы разместили в районе Корейского полуострова два эсминца с крылатыми ракетами «Томагавк».

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