США готовят новые санкции к КНДР, Ирану и Сирии

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил о планах Вашингтона ввести более жесткий режим санкций в отношении трех стран – КНДР, Ирана и Сирии.

В частности, он добавил, что это будут прямые санкции против граждан и компаний КНДР, а не против китайских компаний, ведущих бизнес с этой страной, сообщает ТАСС.

В отношении Ирана США ввела санкции только на прошлой неделе. Теперь к ним добавятся новые. Они, по словам, Мнучина, не будут связаны с ядерной проблемой.

Относительно Сирии Стивен Мнучин заявил, что они коснутся примерно 200 сирийских или связанных с Сирией лиц и организаций.

Министерство финансов США 1 апреля ввело санкции в отношении еще 11 граждан КНДР и одного юридического лица этой страны.

13 апреля американский Минфин США объявил, что он включил в свой санкционный список Тегеранскую организацию тюрем, а также одного из ее руководителей.