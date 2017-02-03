США готовят новые санкции в отношении Ирана

США могут объявить о введении новых санкций в отношении Ирана уже 3 февраля.

Как уточняется в сообщении, в санкционный список могут быть включены 25 граждан Ирана.

Между тем отмечается, что новые ограничительные меры не скажутся на процессе реализации атомной сделки с Тегераном.

Причиной введения дополнительных ограничений является недавний запуск ракеты Ираном.

Ранее Министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил запуск новых ракет, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий, который был согласован с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года, сообщает "Национальная служба новостей" со ссылкой на агентство Reuters.