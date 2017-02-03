США готовят новые санкции в отношении Ирана
США могут объявить о введении новых санкций в отношении Ирана уже 3 февраля.
Как уточняется в сообщении, в санкционный список могут быть включены 25 граждан Ирана.
Между тем отмечается, что новые ограничительные меры не скажутся на процессе реализации атомной сделки с Тегераном.
Причиной введения дополнительных ограничений является недавний запуск ракеты Ираном.
Ранее Министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил запуск новых ракет, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий, который был согласован с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года, сообщает "Национальная служба новостей" со ссылкой на агентство Reuters.
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