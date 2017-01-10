В США готовится законопроект о «всеобъемлющих санкциях» в отношении России
Группа американских сенаторов подготовила законопроект, предусматривающий визовые ограничение и заморозку активов россиян, причастных к попыткам вмешательства в президентские выборы в США.
Согласно документу, визовые ограничения и заморозка активов будет введена в отношении лиц, «которые участвовали в значимых действиях, подрывающих кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов» и лиц, которые содействовали таким действиям, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Сенаторы предполагают также ввести санкции в отношении лиц и организаций, сотрудничавших с оборонным и разведывательным сектором РФ.
По данным агентства, о данном намерении объявили республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.
Ранее ЦРУ, ФБР и АНБ распространили доклад, в котором обвинили Россию во «вмешательстве в американские выборы», но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки.
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