СБУ готовит теракт в прямом эфире «Евровидения»

Служба безопасности Украины готовит теракт во время «Евровидения» в Киеве, считает военный эксперт Александр Жилин.

По его словам, информацию о готовящемся преступлении от получил от своих источников в Киеве.

Эксперт утверждает, что СБУ под контролем зарубежных кураторов начала спецоперацию, целью которой является быстро создать в массовом сознании образ Донбасса как территории терроризма против Украины и остального мира.

«Теракт должен произойти непосредственно в зрительном зале во время прямой трансляции «Евровидения», - заявил Жилин в беседе с «Комсомольской правдой».

Он уточнил, что СБУ планирует таким образом подставить ополченцев Донбасса и представить теракт, как месть «донбасских террористов», которых якобы поддерживает Москва, за недопуск российской конкурсантки на Украину. Жилин подчеркнул, что лже-доказательства причастности к теракту донецких ополченцев уже заготовлены.

«Предотвратить это чудовищное преступление можно только преданием замысла широкой огласке. Тогда оно теряет смысл», – заявил Жилин.

Ранее Жилин предсказал убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сбеавшего в Киев, сообщает «Федерал пресс».

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