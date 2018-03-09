РФ готова помогать расследованию отравления Сергея Скрипаля

Российская сторона предлагает свою помощь британскому правосудию, но Лондон отказывается от нее. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что обвинения в причастности России к инциденту в Солсбери, звучащие сегодня в зарубежных СМИ, не подкреплены доказательствами. «Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики», - цитирует Лаврова «Интерфакс».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул также неуместность проведения параллелей между отравлениями Скрипаля и Александра Литвиненко. Он напомнил, что это дело так и не было раскрыто до конца, но при этом вину за инцидент Запад тоже свалил на Москву.

Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь пострадали в результате отравления нервно-паралитическим веществом 5 марта. В настоящее время они пребывают в коме. Скрипаль ранее был осужден в России за госизмену и шпонаж в пользу Лондона, а затем обменян на российских граждан, задержанных в британской столице.