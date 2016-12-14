ООН не готова гарантировать достоверность своей информации о зверствах в Алеппо

Пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что не готов гарантировать достоверность информации о массовых жертвах среди мирного населения при освобождении сирийского Алеппо.

- Мы действительно считаем, что предоставленная нам информация заслуживает доверия. Можем ли мы дать стопроцентную гарантию, что эта информация надежна? Нет. Как вы знаете, в том числе из новостных программ на российском телевидении и радио, ситуация в восточном Алеппо крайне сложная, там сейчас царит хаос. Но мы считаем, что предоставленная нам информация была достаточно достоверна, чтобы начать бить тревогу, — цитирует Колвилла РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.

Ранее УВКПЧ ООН сообщило о том, что располагает «вызывающей доверие» информацией о том, что правительственные войска Сирии убили порядка 82 человек при освобождении восточного Алеппо, включая 11 женщин и 13 детей.

По словам Колвилла, сотрудники ООН не имеют возможности получать информацию из первых рук, потому что сирийское правительство не разрешает им въезжать в страну.

Собеседник агентства отказался сообщить свои источники информации из соображений безопасности.

Новости по теме
Теги:
Места: Сирия
События: терроризм
Организации: ООН
Следующая новость Европарламент грозит России санкциями в нефтегазовой и оружейной отраслях

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО