ООН не готова гарантировать достоверность своей информации о зверствах в Алеппо
Пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что не готов гарантировать достоверность информации о массовых жертвах среди мирного населения при освобождении сирийского Алеппо.
- Мы действительно считаем, что предоставленная нам информация заслуживает доверия. Можем ли мы дать стопроцентную гарантию, что эта информация надежна? Нет. Как вы знаете, в том числе из новостных программ на российском телевидении и радио, ситуация в восточном Алеппо крайне сложная, там сейчас царит хаос. Но мы считаем, что предоставленная нам информация была достаточно достоверна, чтобы начать бить тревогу, — цитирует Колвилла РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik.
Ранее УВКПЧ ООН сообщило о том, что располагает «вызывающей доверие» информацией о том, что правительственные войска Сирии убили порядка 82 человек при освобождении восточного Алеппо, включая 11 женщин и 13 детей.
По словам Колвилла, сотрудники ООН не имеют возможности получать информацию из первых рук, потому что сирийское правительство не разрешает им въезжать в страну.
Собеседник агентства отказался сообщить свои источники информации из соображений безопасности.
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