МИД РФ готов к сотрудничеству в случае отказа США от «политики сдерживания»

По итогам заседания коллегии Министерства иностранных дел РФ, на которой обсуждались взаимоотношения со странами Запада, российское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением о том, что Москва готова к сотрудничеству, если США откажутся от своей «политики сдерживания».

- Россия открыта к такой совместной работе, в том числе с новой администрацией США, при том понимании, что равноправное и честное взаимодействие возможно только на основе отказа от попыток «сдерживания» России, невмешательства во внутренние дела и уважения интересов друг друга, - рассказали ТАСС в МИД РФ.

Как отметили в министерстве, перед Россией и Западом стоят общие вызовы, а потому жизненно необходимо сближение позиций по ряду вопросов.

- В ходе обсуждения отмечалось, что по инициативе западных партнеров наши отношения деградировали. Вместе с тем стоящие перед международным сообществом общие вызовы, включая угрозу международного терроризма, наглядно свидетельствуют о жизненной необходимости выправления нынешней ненормальной ситуации, ее возвращения в русло конструктивного сотрудничества, - подчеркнули в ведомстве.

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Места: Россия
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