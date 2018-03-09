Ким Чен Ын готов к переговорам с Дональдом Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил готовность к личной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён.
По его словам, Трамп ответил согласием на это предложение. Предполагается, что встреча глав двух государств состоится до мая. На это период Пхеньян откажется от проведения ракетных и ядерных испытаний, передает телеканал Fox News.
Кроме того, Ким Чен ЫН готовится к встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином. Ее дата также пока не определена.
Следующая новость Украинский депутат предложил изменить гимн страны
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии