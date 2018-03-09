Ким Чен Ын готов к переговорам с Дональдом Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил готовность к личной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён.

По его словам, Трамп ответил согласием на это предложение. Предполагается, что встреча глав двух государств состоится до мая. На это период Пхеньян откажется от проведения ракетных и ядерных испытаний, передает телеканал Fox News.

Кроме того, Ким Чен ЫН готовится к встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином. Ее дата также пока не определена.