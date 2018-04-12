Готов отчет ОЗХО по «делу Скрипалей»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовила отчет по расследованию отравления шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передала все документы правительству Великобритании.

По данным источника Daily Mail, копии отчета будут разосланы всем членам ОЗХО, включая Россию, 12 апреля в полдень по британскому времени.

«Этот прозрачный и открытый подход, который мы использовали с самого начала, резко контрастирует с продолжающимися тактиками российского государства по внесению путаницы и отвлекающих маневров», — заявил представитель МИД Великобритании.

4 марта экс-сотрудник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в пригороде Лондона неизвестным веществом. Власти Великобритании сразу обвинили в произошедшем Россию, однако на сегодняшний день никаких подтверждений нет. Москва все обвинения в свой адрес отвергает. Между тем, Юлия Скрипаль уже выписана из больницы, а Сергей Скрипаль также пошел на поправку, сообщает «Национальная служба новостей».

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