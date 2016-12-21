Пан Ги Мун готов баллотироваться в президенты Южной Кореи

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Южной Корее.

- Если то, чему я научился, что увидел и почувствовал за 10 лет моей службы на посту генерального секретаря ООН, поможет мне продвинуть вперед Республику Корея, я хотел бы полностью посвятить себя этому, — сказал Пан Ги Мун.

Вместе с тем, официально генсек ООН свою кандидатуру на пост президента Южной Кореи пока не выдвигал.

Отмечается также, что в 2017 году Пан Ги Мун сложит с себя полномочия генерального секретаря ООН и вернется в Южную Корею, где ранее занимал пост министра иностранных дел.

Парламент Южной Кореи 9 декабря проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупционных преступлениях, а также покровительстве своей подруги, которая занималась поборами, сообщает «РИА Новости».

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