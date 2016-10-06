Госзащиту свидетелей предлагается усилить в РФ

Законопроект о защите свидетелей внесен в Государственную Думу РФ. Инициатива принадлежит премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В документе предлагается определить порядок госзащиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовных процессов. Круг лиц, подлежащих защите государства, предлагается расширить. В частности, Медведев считает, что сотрудники военной полиции и военнослужащие, в случае если они принимали участие в каких-либо спецоперациях, также подлежат госзащите. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Правительство России предусматривается увеличение срока проведения проверки по фактам, изложенным в заявлении о применении мер безопасности, участие органов, осуществляющих меры безопасности, в процедуре проверки заявления обязательно.

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