Госведомствам запретят тратить бюджетные деньги на дорогие авто
Депутаты Госдумы подготовили и законопроект, который устанавливает ограничения для государственных ведомств и компаний по распоряжению бюджетными средствами.
В частности, им запретят тратить более двух миллионов рублей на приобретение автомобилей. Речь идет о машинах, которые обладают признаками избыточного потребления, или относятся к предметам роскоши, сообщает Nation News со ссылкой на пояснительную записку к проекту.
Авторами документа выступили Игорь Лебедев, Сергей Иванов и Ярослав Нилов.
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