Госведомствам запретят тратить бюджетные деньги на дорогие авто

Депутаты Госдумы подготовили и законопроект, который устанавливает ограничения для государственных ведомств и компаний по распоряжению бюджетными средствами.

В частности, им запретят тратить более двух миллионов рублей на приобретение автомобилей. Речь идет о машинах, которые обладают признаками избыточного потребления, или относятся к предметам роскоши, сообщает Nation News со ссылкой на пояснительную записку к проекту.

Авторами документа выступили Игорь Лебедев, Сергей Иванов и Ярослав Нилов.